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ماكرون: الرئيس الروسي خدعنا

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ماكرون
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون
روسيا و أوكرانيا

ماكرون: الرئيس الروسي خدعنا

ماكرون: كان هناك خيار مدروس للحرب على أوكرانيا بينما كنا نتفاوض للسلام

دبي _ العربية.نت

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان مخادعا خلال محادثاته معه، إذ ناقش تفاصيل اتفاقات مينسك عبر الهاتف بينما كان يستعد لغزو أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة الاتحاد الأوروبي التي قال فيها إن فرنسا ستضيف عقوباتها الخاصة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي "نعم، كان هناك خداع.. نعم كان هناك خيار مدروس وواع لشن الحرب بينما كنا نتفاوض على السلام".

كما اتهم ماكرون نظيره الروسي بمحاولة إعادة أوروبا إلى ماضي الحروب الإمبراطورية .

وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل لعب دورها في إرسال وحدات عسكرية إلى إستونيا، وستعزز دورها العسكري في دول البلطيق اعتبارا من مارس.

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من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة
للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.

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