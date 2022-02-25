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هاتفه لم يعد متاحاً.. آخر مكالمة من زيلينسكي أحزنت قادة أوروبا

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زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

هاتفه لم يعد متاحاً.. آخر مكالمة من زيلينسكي أحزنت قادة أوروبا

رئيس الوزراء الإيطالي: لقد كانت لحظة تراجيدية الاتصال بزيلينسكي.. كان يجب أن يتصل بي منذ ساعة ونصف، إلا أن الاتصال به لم يكن متاحاً

العربية.نت، وكالات

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صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان يجب أن يتصل به منذ ساعة ونصف، إلا أن الاتصال به لم يكن متاحا.

وفي إفادة حول الأزمة الأوكرانية في مجلس النواب الإيطالي قال رئيس الحكومة الإيطالية: "في المساء شاركت في المجلس الأوروبي الاستثنائي، الذي حضره أيضا الرئيس زيلينسكي.

لقد كانت لحظة تراجيدية الاتصال بزيلينسكي. هو اختبأ في جزء من كييف. وقال إن أوكرانيا ليس لديها المزيد من الوقت، وأنه وعائلته هدف لقوات الغزو الروسي. وهذا أثر بعمق في جميع المشاركين".

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وتابع دراغي في هذا الشأن قائلا: "عثر عليّ هذا الصباح واتفقنا على إجراء محادثة هاتفية في الساعة 9.30، لكن تبين أن المحادثة كانت مستحيلة، ولم يعد زيلينسكي متاحا".

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