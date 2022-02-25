وزير الدفاع البريطاني: روسيا تنوي السيطرة على كامل أوكرانيا
وزيرة الدفاع الفرنسية: سنتخذ قرارنا بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا قريبا جدا
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجمعة، إن روسيا تنوي السيطرة على كامل أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لم تحقق بعد أهدافها في أوكرانيا.
وأضاف بالقول: "تقديراتنا أن روسيا خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن روسيا فشلت في السيطرة على أوكرانيا في يوم واحد.
كما وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا الـ"همجي" وغير المبرر.
يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إن باريس ستتخذ قرارها "قريبا جدا" بشأن ما إذا كانت سترسل أسلحة إضافية إلى أوكرانيا وذلك رداً على سؤال حول الطلبات العاجلة من الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.
وقالت بارلي، في مقابلة مع إذاعة "آر.تي.إل": "نعكف على دراسة الأمر"، مضيفة أن صادرات الأسلحة تخضع لمراجعة دقيقة على عكس المساعدات الإنسانية.
وكانت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية ذكرت، الجمعة، نقلاً عن مصادر أميركية، أن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجا في مطار كييف الدولي.
وقد أكدت بعض التقارير الإعلامية أن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من موقع تشرنوبل.
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