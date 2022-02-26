الرئيس الأوكراني: الروس سيحاولون الاستيلاء على كييف الليلة
الرئيس الأوكراني: لا يمكن أن نخسر كييف
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة-السبت من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.
وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.
صور اشتباكات ليلية في العاصمة الأوكرانية #كييف #العربية pic.twitter.com/KbmhnOsdIM— العربية (@AlArabiya) February 25, 2022
ودوت صافرات الإنذار مساء الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي، كما هزت خمسة انفجارات العاصمة الأوكرانية، سمع دويها قرب محطة للطاقة شمال المدينة، حسب ما أفاد رئيس بلدية كييف.
وقال كييف فيتالي كليتشكو، إن توقيت الانفجارات كان متقاربا مابين ثلاث إلى خمس دقائق، مشيرا إلى أن الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة.
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