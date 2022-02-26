تعطل الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت

سقط، السبت، الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر.يو) في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترنت‭‭ ‬‬ خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية.

وقال متحدث باسم الكرملين الروسي، السبت، إن الرئاسة الروسية رصدت هجمات سيبرانية مستمرة على موقعها الإلكتروني.ولم تنقل قناة (آر.تي) الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف أي تفاصيل إضافية.

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وبدأت روسيا في 24 فبراير الجاري عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وترى روسيا في تطلعات أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تهديدا لأمنها القومي وطالبت موسكو الناتو بعدم التمدد شرقا إلى أوكرانيا أو الجمهوريات السوفيتية السابقة. لكن الغرب رفض مطالب موسكو بتقديم ضمانات لذلك.

وخلال إعلان الرئيس الروسي العملية العسكرية أعلن أنه "لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان والتطور والبقاء مع وجود تهديد مستمر ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة".

وقبل انطلاق العملية العسكرية أصدر بوتين في 21 فبراير قرار الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

والجمعة، قالت شركة "ميتا"، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال غلايشر على تويتر "نواصل أيضا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية.. تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع".

وأضاف "نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم".

وفي وقت سابق، أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا.