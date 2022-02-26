تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا بسبب العقوبات 

حذر مدير عام وكالة Roscosmos الفضائية الروسية، بأن محطة الفضاء الدولية قد تنحرف عن مدارها إلى خارج نطاق السيطرة عليها إذا أثرت العقوبات الجديدة على التعاون مع روسيا في هذا المجال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية عن سلسلة تغريدات تويترية كتبها، وأشار فيها إلى أن الرئيس جو بايدن معتل بمرض الزهايمر، كما بث فيديو في قناة له بموقع Telegramالتواصلي مساء الخميس.

وملخص ما شرحه Dmitry Rogozin البالغ 58 عاما، أن التعاون ضروري لتشغيل آمن للمحطة "وإذا رفض الأميركيون المزيد من التعاون، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من السقوط غير المنضبط من المدار والتحطم في أراض أميركية أو أوروبية ؟" وهو تهديد مبطن ذكر فيه أن المحطة البالغ وزنها 500 طن، لا تمر فوق الأراضي الروسية، فرد عليه أمس الجمعة رائد الفضاء الأميركي السابق Garrett Reisman كمتحدث من "ناسا" بشأن الموضوع.

قال "رايسمان" لمحطة CNN التلفزيونية، إن وكالة الفضاء الأميركية ستواصل التعاون مع روسيا في المتعلق بعمل المحطة "ولا نعتقد بتأثير العقوبات الجديدة على هذه الشراكة والتعاون، وسنواصل العمل مع شركائنا، ومنهم "روسكوزموس" لضمان التشغيل الآمن للمحطة" مؤكدا أن العقوبات الجديدة لن تشمل مراقبة صادرات ما يتطلبه التعاون الروسي- الأميركي في مجال الفضاء المدني.

كما لا توجد تغييرات مخطط لها بدعم NASA للعمليات الجارية في المدار" وفق تعبيره.

أعداء على الأرض أصدقاء في الفضاء

وكان كبير مهندسي شركة Energia الرائدة بتطوير القسم الروسي من المحطة المعروفة بأحرف ISS اختصارا، وهو رائد الفضاء السابقVladimir Solovyov البالغ 75 سنة، حذر في سبتمبر الماضي من أنها قد تعاني من إخفاقات "لا يمكن إصلاحها بسبب المعدات والأجهزة التي عفا عليها الزمن، وأن 80 % من أنظمة الطيران بقسمها الروسي انقضت صلاحيتها، فيما اكتشفت الوكالة شقوقا صغيرة فيها قد تتفاقم بمرور الوقت" كما قال.

مع ذلك، طرأ حاليا ما ولدت معه مفارقة غريبة، جعلت الأعداء على الأرض أصدقاء في الفضاء، حيث تستعد الولايات المتحدة وروسيا لتكثيف التعاون الفضائي بينهما أكثر، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من برنامج المحطة لهذا العام، وهو ما يتزامن مع دخولهما بأسوأ مواجهة منذ وقت طويل بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتحمل محطة الفضاء الدولية حاليا طاقما من 7 رواد، هم 4 أميركيين وروسيان وألماني، فيما يختتم رائدان من "ناسا" تدريباتهما مع نظيرتها الوكالة الروسية، بينما يتدرب 3 رواد روس مع "ناسا" بتكساس، كما يستعد 5 رواد منها للتدريب الشهر المقبل في روسيا.