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روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول أوكرانيا

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من جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا (فرانس برس)
من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول أوكرانيا (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول أوكرانيا

الصين امتنعت عن التصويت على مشروع القرار بشأن أوكرانيا

الأمم المتحدة _  رويترز 

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استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، كان من شأنه أن يعبر عن الأسف لغزو موسكو لأوكرانيا، في حين امتنعت الصين عن التصويت في خطوة تعتبرها الدول الغربية انتصارا لإظهار عزلة روسيا على الصعيد الدولي.

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