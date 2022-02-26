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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مينداناو في الفلبين

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زلزال في الفلبين - أرشيفية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب مينداناو في الفلبين

قبل نحو 3 أسابيع، أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا ضرب جنوب الفلبين

دبي - العربية.نت

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم السبت إن زلزالا بلغت قوته ست درجات ضرب مينداناو في الفلبين اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 121 كيلومترا.

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وقبل نحو 3 أسابيع، أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا ضرب جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ).

وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

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