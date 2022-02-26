مساعدات عسكرية أميركية ودولية إلى أوكرانيا وسط هجوم روسي 

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الهجوم الروسي.

وقال بلينكن في بيان: "هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى".

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وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم الجيش الفرنسي، السبت، أن فرنسا قررت إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا، مضيفا أن مسألة قضية إرسال أسلحة هجومية لا تزال محل بحث.



وقال متحدث باسم رئيس أركان الجيش الفرنسي للصحافيين في إفادة: "تعرفون أن شحن المعدات مسألة معقدة في الوقت الحالي".

وفي السياق، ذكر وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، السبت، أن سلوفاكيا سترسل ذخائر مدفعية ووقودا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو (12.39 مليون دولار) إلى أوكرانيا.

وأوضح ناد أن الشحنة تشمل 12 ألف طلقة من عيار 120 مليمترا، وعشرة ملايين لتر من وقود الديزل، و2.4 مليون لتر من وقود الطائرات.

وفي تطور، أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية، السبت، أن بلادها ستتبرع بأسلحة آلية وبنادق قنص ومسدسات وذخيرة بقيمة 7,6 مليون يورو لأوكرانيا.

وقالت جانا سيرنوشوفا في تغريدة على "تويتر": "وافقت الحكومة اليوم السبت على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا التي تواجه هجومًا روسيًا".

وأضافت أن "وزارة الدفاع ستهتم أيضا بالنقل إلى مكان يحدده الجانب الأوكراني"، مؤكدة أن "مساعدتنا لم تنته بعد".

وجمهورية التشيك عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ 1999.

وقالت الوزيرة التشيكية للصحافيين فيما بعد، إن هذه الأسلحة ستشمل 30 ألف مسدس وسبعة آلاف بندقية هجومية وثلاثة آلاف رشاش وعدة عشرات من بنادق القنص ومليون طلقة.

وأضافت أن هذا التبرع سيرسل إلى أوكرانيا "في غضون الساعات القليلة المقبلة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن شركاء بلاده الغربيين سيسلمونه أسلحة ومعدات، من دون تحديد مصدر هذه المواد.

كما علقت هولندا، السبت، بعد إعلان زيلينسكي، بأنها تعتزم تزويد أوكرانيا بالصواريخ والمعدات العسكرية، بناء على طلب كييف.