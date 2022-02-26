روسيا و أوكرانيا
من هو العربي الذي عين منسقا أمميا بشأن الأزمة في أوكرانيا؟
تمرس في هيئات الأمم المتحدة 25 عاما
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، السوداني أمين عوض، منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.
واشتغل أمين عوض مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة منذ العام 2013.
وعمل كمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في العراق لدى المفوضية منذ العام 2014، كذلك المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا من العام 2013.
وتمرس عوض في هيئات الأمم المتحدة 25 عاما، في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا والاتحاد السوفيتي سابقا ويوغوسلافيا السابقة ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف.
وبحوزة الرجل شهادة عليا في إدارة التنمية الدولية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
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