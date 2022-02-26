أوكرانيا تطالب دول العالم بعزل روسيا وطرد السفراء وحظر النفط

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول العالم اليوم السبت بعزل روسيا وطرد سفرائها وحظر النفط، وذلك عقب العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في بلاده الأسبوع الماضي.

وأشار كوليبا عبر حسابه على تويتر إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجمات روسية ليلا، حيث أصاب أحد الصواريخ مبنى سكنياً في المدينة.

وأضاف "أطالب العالم بالعزل الكامل لروسيا وطرد السفراء وحظر النفط وتدمير اقتصادها".

وكان البيت الأبيض الجمعة أعلن أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.