اصنعها بنفسك.. عمّ يبحث الأوكرانيون على غوغل بخضم الحرب؟

توافد الأوكرانيون على الإنترنت يوم الجمعة للبحث عن وصفة "كوكتيل مولوتوف". لقد فعلوا ذلك بعد أن حثت نائبة وزير الدفاع في البلاد، حنا ماليار، المدنيين على المساعدة في "مقاومة" القوات الروسية، التي هاجمت أوكرانيا يوم الخميس واقتربت من العاصمة كييف يوم الجمعة.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن عمليات البحث عبر غوغل وصلت لمستويات قياسية تحديدا من المناطق الشمالية الشرقية لأوكرانيا. وقالت الصحيفة إن ما يبحث عنه الأوكرانيون عبر محرك البحث غوغل هو طريقة تصنيع "قنابل المولوتوف".

وأضافت أن عمليات البحث عن "كيف تصنع كوكتيل مولوتوف" عبر غوغل ارتفعت خلال الساعات الماضية.

وقنابل مولوتوف هي عبارة عن "قنابل حارقة" يتم صنعها عن طريق سكب سائل قابل للاشتعال في عبوة زجاجية، وسدها بقطعة قماش تعمل كفتيل لإشعال النار بالقنبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك من المواطنين الأوكرانيين جاء بعد طلبات وزارة الدفاع الأوكرانية من المدنيين المساعدة في مقاومة القوات الروسية، التي أصبحت على مقربة من العاصمة كييف.

ونقلت الصحيفة عن منشور عبر فيسبوك لنائبة وزير الدفاع الأوكرانية، هنا ماليار، قولها إن من المهم أن يقاوم الجميع، إذ دعت الأوكرانيين إلى صنع أسلحة محلية وحمل السلاح والانضمام لقوات الدفاع الإقليمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع. وطلبت من المدنيين في الحي حمل الأسلحة.

وكتبت في المنشور "نطلب من المواطنين إبلاغنا بتحركات العدو، اصنعوا قنابل مولوتوف، شلوا حركة المحتل!".

وتجمع التقارير، على أن الأوكرانيين بدأوا يتوافدون إلى مستودعات الأسلحة لجمع بنادق هجومية وما تيسر من سلاح وغيرها، وأهمه تحضير قنابل "مولوتوف" حارقة. أما جنود الجيش النظامي، فمضوا يقاتلون القوات البرية الروسية ويكبحون تقدمها، وهو ما حمل الكرملين على أن يصرّ في وقت سابق "بأن تلقي القوات الأوكرانية أسلحتها أولا" حين قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجانبين بدآ محادثات عن شكل ومكان مفاوضات وقف إطلاق النار.

وبث التلفزيون الرسمي الأوكراني وصفة "افعلها بنفسك" حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف المضاد للدبابات في المنزل.

وقال المذيع في التلفزيون الرسمي الأوكراني "تمت مشاركة وصفة كوكتيل مولوتوف لمحاربة الغزاة على مواقع التواصل الاجتماعي. من المفيد استخدام قارورات مصنوعة من الزجاج السميك. يجب أن يتكون الخليط المحترق من ... ويجب إضافة بعض المكملات الأخرى إلى الخليط....".