ألمانيا: بوتين يريد إحياء إمبراطورية جديدة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إحياء إمبراطورية روسية جديدة، وذلك بعد حديثه معه مؤخراً.

وأضاف في كلمة أمام برلمان بلاده بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن على بوتين عدم الاستخفاف بتضامن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أنه يجب التأكد من عدم اتساع حرب بوتين إلى دول أوروبية أخرى.

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كما قال إنه "لن يسمح لبوتين بعودة عقارب الساعة إلى القرن 19"، مشيراً إلى أن لا شيء يبرر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنها يجب أن تتوقف.

عقوبات غير مسبوقة

وأضاف أنه يجب وضع حد للرئيس الروسي، لافتاً إلى أن الحرب كارثية لأوكرانيا وروسيا.

أما بشأن العقوبات، فأوضح أنها يجب أن تطال المسؤولين الروس وليس الشعب الروسي، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة لم يسبق لها مثيل.

وأضاف أن البورصة الروسية انهارت مؤخرا، ما يؤكد فاعلية العقوبات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على عزل المصارف الروسية من خلال عزلها عن نظام "سويفت".

100 مليار يورو للدفاع

إلى ذلك، أكد أن بلاده قررت تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، طالباً من البرلمان الموافقة على تخصيص 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية، مؤكداً أن الميزانية تسمح بذلك.

في موازاة ذلك، شدد على أن السبيل الدبلوماسي يجب أن يبقى هو الخيار المفضل، مؤكداً أهمية الحوار مع موسكو من أجل التهدئة.

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية فجر الخميس (24 فبراير)، أدت إلى انتقادات غربية واسعة، ودفعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض حزمة واسعة من العقوبات على الروس، لاسيما بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف أيضا.

كما فرضت عقوبات على عشرات المصارف الروسية، متوعدة بفصلها عن نظام سويفت العالمي.