الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين تجاوز 368 ألفا

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي الخميس.

وقالت المفوضية في تغريدة "بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه"، مضيفا أن العدد الجديد مبني على "بيانات قدّمتها السلطات الوطنية".

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تحديات اللجوء

إلى هذا، يناقش وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي الأحد الاستجابة للوضع في أوكرانيا وسيركزون على الدعم الإنساني واستقبال اللاجئين وإدارة الحدود والتحديات الأمنية.

في الأثناء، أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، السبت، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال سفيرناكر للصحافيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية، "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا".

9 مراكز على الحدود

وأضاف أن تسعين بالمئة من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود. وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكان للاستراحة ومعلومات ضرورية.

بينما قال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي، توماش براغا، في المؤتمر الصحافي نفسه إن يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

فيما تعهدت ألمانيا، التي استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر - كثير منهم فروا من الحرب في سوريا والعراق - بـ "تقديم مساعدة هائلة" حال حدوث تدفق واسع النطاق للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.