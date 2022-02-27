الأمم المتحدة: لا يمكن تصور فكرة اندلاع نزاع نووي

بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي لبلاده في حالة تأهب قصوى، علقت الأمم المتحدة على الأمر.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحد لوكالة فرانس برس، أن اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها".

مادة اعلانية

كما قال المتحدث رداً على سؤال عن رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على قرار بوتين: "مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره".

"نظام خاص للخدمة القتالية"

يذكر أنه وسط تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين موسكو والغرب، أمر بوتين في وقت سابق الأحد، بوضع قوات الردع النووي، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى.

وطلب بوتين من وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن "نظام خاص للخدمة القتالية".

كما قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الدول الغربية لم تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا ضمن البعد الاقتصادي"، في إشارة إلى العقوبات، "ولكن أيضاً كبار مسؤولي الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي سمحوا لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد روسيا".

خطير وغير مقبول

إلى ذلك أدان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأحد، أمر بوتين ووصفاه بأنه خطير وغير مقبول.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لأحد برامج شبكة "سي.بي.إس" الأحد، إن تصرفات بوتين تعد تصعيداً للصراع وغير مقبولة.

من جهته، اعتبر البيت الأبيض أن طلب بوتين وضع القوات النووية في حال استنفار، أتى من أجل تبرير أي هجوم. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الناتو لم يهدد روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي "يفبرك تهديدات" لوضع "قوة الردع" النووية في حالة تأهب، وتبرير "اعتداءاته".

بدوره، قال حلف شمال الأطلسي، الأحد، إن قرار بوتين سلوك "غير مسؤول" وتصعيد خطير، وفق شبكة "سي أن أن".