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السويد تخرج عن عقيدتها: سنسلم أسلحة لأوكرانيا

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شاحنات القوات المسلحة الأوكرانية تنقل عربات مدرعة في كييف (أرشيفية من رويترز)

السويد تخرج عن عقيدتها: سنسلم أسلحة لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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في خروج عن عقيدتها، أعلنت الحكومة السويدية، الأحد، أنها ستسلم أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع، وسترسل لكييف 5 آلاف قاذفة مضادة للدروع.

وأكدت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي، أن هذا القرار "الاستثنائي" غير مسبوق منذ عام 1939، عندما ساعدت السويد فنلندا إثر تعرضها لهجوم من الاتحاد السوفياتي.

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