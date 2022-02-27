العربية بأحد الملاجئ في العاصمة الأوكرانية كييف

تجولت كاميرا العربية بالملاجئ في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يتواجد العديد من الأوكرانيين الذين رفضوا مغادرة مدينتهم وقرروا الاختباء في ملاجئ وأقبية إثر العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

وتحدث مراسل العربية إلى أحد الأوكرانيين الذي وصف فظاعة الوضع، مشيرا إلى أنه يقبع بذلك المكان تحت الأرض منذ 3 أيام، وأنه لا يخرج منه إلا للتزود بالطعام هو ومن معه مع ما يصاحب ذلك من مخاطر على حياتهم بسبب القصف المتواصل.

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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية، الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تخطط لهجوم وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة، من أكثر من جبهة، وسط معارك محتدمة في ضواحي المدينة.

وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن الجيش الروسي ينفذ عمليات إنزال جوي جنوب غرب كييف.

وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها.

وأكد الرئيس الأوكراني زلينيسكي، السبت، أن هناك ما يربو على 100 ألف من القوات الروسية في أراضي بلاده، ويطلقون النيران على المباني السكنية.