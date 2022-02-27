بوتين يغازل جنوده.. ومستشار زيلينسكي "لا شيء تغير"

فيما يتواصل القتال الروسي الأوكراني في مدينة خاركيف، ثاني أهم المدن في أوكرانيا، وسط سماع انفجارات في كييف، أكد أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الوضع الميداني على الأرض لم يتغير بدرجة كبيرة.

كما أكد أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على الأراضي غربي كييف.

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إلى ذلك، نفى تحقيق القوات الروسية تقدما كبيرا في المناطق الجنوبية، في إشارة إلى مدينتي بيرديانسك وخيرسون.

بدوره، أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، أن روسيا فقدت حتى الآن 4300 جندي، وأكثر من 146 دبابة.

بوتين يشيد بـ "الأبطال"

في المقابل، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجنود الروس، واصفا إياهم بالأبطال. وشكر خلال كلمة تلفزيونية بثت على موقع الكرملين اليوم الأحد، القوات الخاصة الروسية، وخص بالذكر من "يؤدون واجبهم العسكري ببطولة" في أوكرانيا.

محاصرة مدينتين رئيسيتين جنوباً

أتى ذلك، بعد أن أعلن الجيش الروسي أن قواته تحاصر بيرديانسك، وخيرسون (عاصمة مقاطعة خيرسون أوبلاست في الجنوب الأوكراني)، التي تعتبر مهمة لأنها تضم ميناءً على البحر الأسود ونهر دنييبر.

كما أضاف أن قواته تسيطر على غينتشيسك ومطار تشيرنوبايفكا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فوج الصواريخ 302 المضاد للطائرات التابع للقوات الأوكرانية ألقى أسلحته طواعية، مضيفة أنه تم اعتقال 471 جنديا أوكرانيا. وأشارت إلى تدمير 28 طائرة عسكرية أوكرانية، مؤكدة أن القوات الروسية تتقدم على عدة محاور.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر الخميس الماضي (24 فبراير) بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين.

ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.