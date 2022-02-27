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تركيا: سنفعّل بند الحرب تمهيداً لإغلاق الممرات المائية

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سفينة دورية تابعة للبحرية الروسية تبحر عبر مضيق البوسفور في طريقها للبحر الأسود (أرشيفية من رويترز)

تركيا: سنفعّل بند الحرب تمهيداً لإغلاق الممرات المائية

دبي - العربية.نت

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على وقع الأزمة الأوكرانية، أعلنت تركيا، الأحد، أنها ستفعل بند الحرب بشأن الممرات المائية تمهيدا لإغلاقها أمام السفن الحربية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة محلية: "سننفذ بشفافية جميع بنود اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية" التي يعود تاريخ توقيعها إلى عام 1936 في سويسرا.

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ووفقا لبنود هذه الاتفاقية، تسمح أنقرة للسفن والبواخر الحربية التابعة للدول غير الساحلية في البحر الأسود أثناء وقت السلم أن تمر بحرية عبر مضائقها (مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود)، لكن لا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً.

وبإمكان أنقرة أيضاً منع السفن والبواخر المدنية والتجارية من المرور في مضائقها إذا كانت طرفاً متحارباً، لكنها في أوقات السلم تسمح بمرور تلك السفن والبواخر.

أردوغان والرئيس الأوكراني
أردوغان والرئيس الأوكراني

دعوة للإغلاق

هذا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد، أمس السبت، دعوة بلاده لتركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، لكن مصادر تركية نفت قيام أنقرة بمنع السفن الروسية.

فيما أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني زيلينسكي، السبت، بأن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت، عقب العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتأتي العملية العسكرية التي شنتها روسيا يوم الخميس الماضي بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، وعقب أيام من إعلان الرئيس الروسي بوتين قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

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