موسكو: أمام الوفد الأوكراني ساعتان للوصول إلى بيلاروسيا

على وقع المعارك المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، أمهلت موسكو، الأحد، الوفد الأوكراني ساعتين للوصول إلى بيلاروسيا من أجل التفاوض بشأن الأزمة بين الطرفين.

وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا في غوميل البيلاروسية على الاجتماع حتى الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي).

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كما أضاف: "سننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل، ن حتى الساعة 15:00، وبمجرد استلامنا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا".

وتابع: "في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني.."

استعداد روسي للتفاوض

جاء ذلك، بعدما أعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أن موسكو مستعدة للتفاوض لكن في بيلاروسيا. وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس، أن وفداً روسياً جاهز للتفاوض مع الجانب الأوكراني في مدينة غوميل البيلاروسية.

كما أضاف أن الوفد الذي وصل إلى بيلاروسيا، يشمل وزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية. وأشار إلى أن بلاده تنتظر الآن الأوكرانيين.

بدوره، دعا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، كييف إلى الجلوس وإجراء محادثات مع موسكو حتى لا تفقد أوكرانيا كيانها كدولة.

فيما أعلنت الخارجية البيلاروسية، بحسب ما نقل موفد العربية/الحدث، أن مينسك أعدت كل ما هو ضروري للمحادثات بين موسكو وكييف في غوميل البيلاروسية، كما قدمت حلا للمسائل البروتوكولية.

كييف ترفض

في المقابل، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التفاوض في بيلاروسيا، قائلا "نرغب بالحوار في أي مكان لم يظهر العداء لأوكرانيا"، وفق تعبيره.

كما أضاف بحسب ما نقلت "رويترز"، أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نهاجم من بيلاروسيا.

وكانت موسكو حشدت العديد من قواتها العسكرية في بيلاروسيا، بحسب ما أكدت كييف، أكثر من مرة، إلا أن موسكو نفت سابقا تنفيذ ضربات أو دخول أرتالها من الأراضي البيلاروسية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك، إلا أنها "عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض".