روسيا تواجه حظر طيران في أوروبا.. دول تغلق مجالها الجوي

استكمالاً لحزمة العقوبات الواسعة التي فرضت على روسيا خلال الأيام الماضية بعد العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا، قررت عدد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام موسكو.

فقد أعلنت إيطاليا، الأحد، إغلاق الأجواء أمام رحلات الطيران الروسية.

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كما كشف وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز على تويتر، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية اعتباراً من مساء الأحد.

بدوره، قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية اعتباراً من الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش الأحد.

"مفتوحة للذين يلمون شمل الناس"

من جهته، أكد رئيس حكومة بلجيكا أن بلاده ستُغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي. وكتب ألكسندر دي كرو عبر تويتر: "قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية"، مضيفاً: "إن سماءنا الأوروبية مفتوحة. هي مفتوحة للذين يلمون شمل الناس، ليس للذين يهدفون إلى المهاجمة بعنف".

كما قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي هانز دالجرن، إن بلاده تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مصرحاً للإذاعة العامة (إس.أر) أن السويد قد تدفع كذلك باتجاه إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

أشد العقوبات

من جانبه، شدد وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود على أن العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا يجب أن تواجه بأشد العقوبات والإدانات الدولية الممكنة. وأوضح في حسابه على تويتر أن بلاده قررت إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي، مؤكداً أنها ستضغط في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لفرض حظر على مستوى الاتحاد.

بدورها أعلنت فنلندا أنها ستُغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. وقال وزير النقل تيمو هاراكا في تغريدة نشرها ليل السبت الأحد إن فنلندا التي تتشارك مع روسيا حدوداً يتخطى طولها 1300 كيلومتر، "تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي". ولم يحدد موعد دخول القرار حيّز التنفيذ.

كما أعلنت الخطوط الجوية النمساوية في بيان في وقت متأخر السبت، إلغاء رحلاتها إلى روسيا وتجنب الأجواء الروسية لمدة 7 أيام على الأقل. وأغلقت رومانيا أيضاً مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية السبت وسحبت طاقمها الدبلوماسي من كييف.

كذلك قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس مساء الجمعة إن بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيز التنفيذ في الحال.

روسيا ترد

يشار إلى أنه بهذه الإجراءات يواجه الطيران الروسي منطقة حظر طيران كبيرة في أوروبا، مما يضطر الرحلات المتوجهة غرباً إلى القيام بعمليات التفاف كبيرة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

كذلك أغلقت روسيا السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.