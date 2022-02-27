كوريا الشمالية: واشنطن هي السبب العميق للأزمة الأوكرانية
رأت كوريا الشمالية، الأحد، أن الولايات المتحدة هي "السبب العميق للأزمة الأوكرانية"، في أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكدت رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية وقعها ري جي سونغ الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية، أن "السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضًا يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة".
كذلك، اتهم ري الولايات المتحدة بتبني "معايير مزدوجة" حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم "السلام والاستقرار" مع "إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها (هذه) الدول لضمان أمنها القومي".
وكتب في الرسالة أن "الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن ولت".
رد فعل رسمي محدود
من جانبه، قال بارك وون جون، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة إيوها في سيول، إن الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، تشكل رد فعل رسميا "محدودا" من بيونغ يانغ لأنها نُشرت باسم شخص.
وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الخلاصة هي أن كل هذا خطأ الولايات المتحدة".
وإلى جانب الصين، تعد روسيا أحد حلفاء كوريا الشمالية القلائل.
وقد عارضت موسكو باستمرار الضغوط التي تمارس على بيونغ يانغ بشأن برنامجيها النووي والباليستي، ودعت إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
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