"رجل الدبابة" يسحر الأوكرانيين.. أعزل ووحيد تحدى

على مدى الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة لمدنيين أوكرانيين يحاولون اعتراض أرتال عسكرية روسية أو يندفعون نحو الجنود الروس لدفعهم إلى مغادرة بلادهم.
ولعل أحد تلك المقاطع الأكثر إثارة كانت لرجل أعزل حاول منع قافلة عسكرية روسية من المرور في أحد الشوارع الأوكرانية .
فقد أظهر المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي نشرته قناة الأخبار الأوكرانية HB، رجلاً يقف أمام صف من المركبات العسكرية محاولا عرقلة مسيرها، بينما تحاول الالتفاف حوله.
كما كشف الفيديو الذي لم يتضح مكان تصويره، أن أكثر من 10 مركبات عسكرية طهرت تحمل حرف "Z"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية .
✊🏻Українець кидається під ворожу техніку, щоб окупанти не проїхали pic.twitter.com/cZ29kknqhB— НВ (@tweetsNV) February 25, 2022
إلى ذلك، أظهرت مقاطع أخرى أيضا مواطنين أوكرانيين يعترضون دبابات روسية في مدينة "باخماش" التي تقع على بعد 160 كلم من العاصمة كييف، وفق شبكة "سي إن إن".
Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr— Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022
وبيّن أحد الفيديوهات رجلا أوكرانياً يتسلق دبابة روسية أثناء تقدمها في أحد شوارع المدنية، ثم ينزل ليجلس أمامها قبل أن يتحرك بعيدا عنها.
كذلك، أظهر مقطع آخر مواطنين أوكرانيين غير مسلحين من بلدة باكمان وهم يجبرون قافلة روسية على الالتفاف لتعود أدراجها من حيث أتت.
#Ukraine Video of UNARMED citizens of the town of Backman, forcing a Russian Convoy to turn around. Wow. #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineUnderAttack #ukraniaWar pic.twitter.com/NHCTjL9oow— Ukraine live (@berojag59060636) February 27, 2022
تسليح المدنيين
وكانت الحكومة الأوكرانية شجعت المدنيين على الدفاع عن بلادهم، ووزعت بنادق هجومية في تشريع أقره البرلمان الأوكراني قبل أيام وتزامن مع إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد.
جاء ذلك، عقب اعلان موسكو فجر الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
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