مستشار رئيس الإمارات: نشجع على التفاوض لإنهاء أزمة أوكرانيا

فيما يتواصل الهجوم الروسي لليوم الرابع على أوكرانيا، دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الأحد جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى تبني الدبلوماسية من أجل إيجاد تسوية سياسية.

إلى هذا، قال قرقاش عبر حسابه على تويتر "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف".

موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022

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وأضاف "في الأزمة الأوكرانية، أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

موسكو مستعدة للتفاوض

يأتي ذلك، فيما أعلن الكرملين، أن موسكو مستعدة للتفاوض، لكن في بيلاروسيا. وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس، أن وفداً روسياً جاهز للتفاوض مع الجانب الأوكراني في مدينة غوميل البيلاروسية.

كما أضاف أن الوفد الذي وصل إلى بيلاروسيا، يشمل وزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية. وأشار إلى أن بلاده تنتظر الآن الأوكرانيين.

بدوره، دعا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء كييف إلى الجلوس وإجراء محادثات مع موسكو حتى لا تفقد أوكرانيا كيانها كدولة.

فيما أعلنت الخارجية البيلاروسية، بحسب ما نقل موفد العربية/الحدث أن مينسك أعدت كل ما هو ضروري للمحادثات بين موسكو وكييف في غوميل البيلاروسية، كما قدمت حلا للمسائل البروتوكولية.

لا تفاوض في بيلاروسيا

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال ترغب بالحوار مع موسكو، لكنه رفض التفاوض في بيلاروسيا، قائلا "نرغب بالحوار في أي مكان لم يظهر العداء لأوكرانيا"، وفق تعبيره.

كما أضاف بحسب ما نقلت "رويترز" أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نهاجم من بيلاروسيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك، إلا أنها "عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض".