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مقتل جنرال شهير في أوكرانيا هو اليد اليمنى لرئيس الشيشان

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الجنرال مع رئيس الشيشان رمضان قديروف
الجنرال مع رئيس الشيشان رمضان قديروف
روسيا و أوكرانيا

مقتل جنرال شهير في أوكرانيا هو اليد اليمنى لرئيس الشيشان

لندن - العربية.نت 

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أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس السبت، ومصادر أخرى اليوم أيضا، مقتل جنرال شيشاني شهير، هو Magomed Tushaev الموصوف بأنه اليد اليمنى لرئيش الشيشان رمضان قديروف.

ماغوميد توشايف، وقع في كمين نصبه له جنود "مجموعة ألفا" للنخبة بالجيش الأوكراني أثناء معركة خاضوها ضد فرقة من الجيش الروسي، هاجمت المنطقة الواقع فيها مطار Hostomel العسكري المدني قرب العاصمة كييف، للسيطرة عليه، فأمطروا توشايف بوابل من القذائف والصواريخ، وانتهى قتيلا مع آخرين.، بحسب ما نجده أيضا في الفيديو المعروض.

كما أكد جهاز الاستخبارات الأوكراني "مقتل الجنرال ماغوميد توشايف، قائد الفوج 141 لحرس قديروف، حين أوقعت مجموعة ألفا النخبوية موكبه في كمين قرب مطار هوستوميل" فيما ذكرت مصادر لقناة 24 التلفزيونية الأوكرانية أن جنود النخبة في الجيش دمروا 56 دبابة في المعركة على المطار الذي استولت عليه القوات الروسية وسمته Kadyrovites تيمنا باسم الرئيس الشيشاني، الا أن المعركة انتهت بمقتل الجنرال وعدد كبير ممن كانوا ضمن فوجه.

خبر مقتله نشرته أيضا صحيفة The Kyiv Independent الأوكرانية اليوم الأحد، مرفقا بصورة للجنرال يرافق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حين زيارته لقوات شيشانية تمركزت في غابة أوكرانية بعد وصولها يوم الجمعة الماضي للمشاركة في الحملة العسكرية الروسية.

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