ملياردير ياباني يتبرّع بمبلغ سخي لأوكرانيا: قلبي معكم
أعلن الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني الأحد أنه سيتبرع بمليار ين (7,7 ملايين يورو) لصالح كييف، واصفاً الهجوم الروسي بأنه "سحق لأوكرانيا" و"تحدٍ للديموقراطية".
وقال مؤسس راكوتين، الشركة اليابانية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تبرّعه مخصص "لنشاطات إنسانية من أجل مساعدة ضحايا العنف في أوكرانيا".
فيما أوضح أنّه زار كييف عام 2019 والتقى زيلينسكي. وكتب في رسالته "قلبي معكم ومع الشعب الأوكراني"، مضيفاً "أعتقد أنّ سحق أوكرانيا المسالمة والديموقراطية باستخدام غير مبرر للقوة يشكّل تحدياً للديموقراطية".
وتابع "آمل بصدق أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من حلّ هذه القضية بطريقة سلمية وأن يتمكن الشعب الأوكراني من أن يحظى بالسلام في أسرع وقت ممكن".
وأثار غزو روسيا لأوكرانيا غضباً دولياً وعقوبات شديدة من الدول الكبرى.
يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت سلسلة من الإجراءات ضد موسكو تستهدف بشكل خاص القطاع المالي والصادرات الحساسة مثل المكوّنات الإلكترونية.
كما يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك، إلا أنها "عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض".
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