وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لمناقشة دعم أوكرانيا 

يعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الأحد في الساعة (17,00 ت غ) لمناقشة دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وفق ما أفاد دبلوماسيون السبت.

كذلك، سيبحث وزراء الخارجية فرض مزيد من العقوبات في ضوء موقف ألمانيا المتقدم السبت على صعيد إمكان استبعاد روسيا من نظام سويفت المصرفي العالمي، وذلك بعدما عارضت هذا الأمر بشدة.

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وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون الأحد اجتماعا عن بعد لتبني إجراءات أخرى دعما لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأضاف عبر تويتر "سأطرح حزمة من المساعدات العاجلة للقوات المسلحة الأوكرانية، لدعمها في هذه المعركة البطولية".

إلى ذلك أعلن الإليزيه مساء السبت أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وخصوصا عبر استهداف استخدام موسكو لمنصة سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون "تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين"، فضلا عن اتخاذ "إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت".