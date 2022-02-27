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بريطانيا: نتوقع أن تطول الحرب في أوكرانيا لسنوات

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وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس (أ ب)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس (أ ب)

بريطانيا: نتوقع أن تطول الحرب في أوكرانيا لسنوات

دبي - العربية.نت

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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن بلادها تتوقع طول أمد الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن لندن تدرس الآن كيف يمكن مساعدة اللاجئين من أوكرانيا.

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وحضت الوزيرة البريطانية الروس على عدم تصعيد هذا النزاع، لافتة إلى ان هذا قد يكون بداية النهاية للرئيس فلاديمير بوتين.

كذلك، أوضحت أن القوات الأوكرانية مستمرة في مقاومة التدخل الروسي، مشيرة إلى أن بريطانيا ستدعم خلال اجتماع مجموعة السبع وضع سقف لصادرات روسيا من النفط.

تعزيزات عسكرية

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس عن وصول قوات برية وبحرية وجوية تابعة لها لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كذلك، قررت بريطانيا أول من أمس الجمعة، تجميد أصول الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الجمعة بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر الخميس الماضي (24 فبراير) بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين.

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