وزير خارجية أوكرانيا: نحن ننزف لكننا لن نسقط

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط".

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو الأحد: "نحن ننزف لكننا لن نسقط"، لافتاً إلى أن "المقاومة الأوكرانية سببت صدمة ومفاجأة للقوات الروسية".

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كما أضاف: "تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا".

وذكر كوليبا أن "هناك قصفاً عشوائياً روسياً للمدن والبلدات الأوكرانية"، مؤكداً سقوط قتلى من المدنيين.

غير أنه أوضح أن "القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن".

"لن نستسلم"

إلى ذلك أكد كوليبا أن بلاده لن "تستسلم" لموسكو خلال المفاوضات معها، مندداً بوضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب، معتبراً أن ذلك يشكل محاولة "للضغط" على كييف. وقال: "لن نستسلم ولن نذعن ولن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا".

كما أشار إلى أن "كييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازي". ولفت إلى أن "روسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل".