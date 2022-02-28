ألمانيا: تهديد بوتين بالسلاح النووي "غير مسؤول"

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تأخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التسلح النووي بجدية بالغة، وأضاف أن التهديدات "غير مسؤولة على الإطلاق".

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن ألمانيا تدرس دائماً جميع احتمالات التهديد، بما في ذلك السلاح النووي، وتنظر في احتمالات الدفاع في مواجهة هذه الأسلحة.

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في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الألمانية لـ العربية/الحدث أن بلادها لا تريد زيادة التصعيد بتصريحات نووية كما فعل بوتين.

"ترهيب وإرهاب"

إلى ذلك، شددت الخارجية على أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يشكل ولم يشكل مطلقا تهديدا لروسيا. وأضافت أن "الحلف والولايات المتحدة ملتزمان بتقليص المخاطر وتجنب توجيه مثل هذه الرسائل عن التسلح النووي كما فعل بوتين للتو".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وصف إعلان الرئيس بوتين الطلب من قوات الردع النووية البقاء في حالة تأهب، بالترهيب أو الإرهاب الجيوسياسي الذي يهدف إلى خلق رعب دولي، حاضاً الدول الأوروبية على الرد بحزم وصلابة على مثل تلك المواقف.

"تصرفات غير عقلانية"

بدوره، وصف وزير الدفاع البريطاني بن والاس تصرفات الرئيس الروسي، بغير العقلانية، مؤكداً أن بلاده تبقي جاهزيتها النووية في أعلى مستوياتها. واعتبر في مقابلة تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن تهديد بوتين بالنووي يأتي لصرف النظر عن مشاكله في أوكرانيا، مضيفاً أن "أي تغيير لم يطرأ على وضع روسيا النووي".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أنها وضعت قوات الصواريخ الاستراتيجية في حال استنفار، لافتة إلى أن القوات النووية باتت في مواقع قتالية متقدمة.