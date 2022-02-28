اتحاد أوروبا مستمر بالضغط.. مزيد من العقوبات على روسيا

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين، أن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

واعتبر الإليزيه أن التدابير التي جرى بحثها في خلال الاجتماع ستفتح المجال أمام استهداف مصارف إضافية ومزيد من الأوليغارشيين وحتى الصندوق السيادي الروسي.

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عقوبات أخرى قريبة

كما أكد في بيان، أنه سيتم فرض عقوبات أخرى بغرض زيادة كلفة الحرب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن العقوبات التي سبق فرضها تتسبب بألم أكبر مما توقعه.

في حين أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، النية لمواصلة الضغط على روسيا وتطبيق عقوبات نظام "سويفت" والحظر التجاري.

وكشف عن وجود اتفاق على دعم الحكومة الأوكرانية بما فيها دعمها بالمعدات العسكرية.

كذلك أكد أن قادة مجموعة السبع وزعماء آخرين متفقون على مواصلة الإجراءات ضد روسيا.

680 مسؤولا و53 كيانا

يشار إلى أن هذه التطورات أتت بعدما أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن قائمة العقوبات باتت تضم حتى الآن 680 مسؤولا و53 كيانا في روسيا.

كما أعلن إدراج 26 مسؤولا وكيانا روسيا في قوائم العقوبات بينهم مسؤولو "روس غاز" وترانس غاز".

ويعيش العالم هذه الأيام توتراً كبيراً بين الغرب وموسكو على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة على إعلان بوتين الاستقلال بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق الأوكراني، والدفع بقواتها إليها. ومن ثم إطلاقه عملية عسكرية لا تزال منذ 24 فبراير مستمرة حتى اليوم.

ما استدعى اصطفافا دوليا ضد موسكو وانتقادات واسعة، وفرض عقوبات قاسية وموجعة عليها، لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.