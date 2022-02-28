المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستكون جزءا منا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن المفوضية تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها ومع مرور الوقت ستكون جزءا من التكتل.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

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وتابعت قائلة: "في الواقع، ومع مرور الوقت، الأوكرانيون ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل".

فيما جاءت تعليقات فون در لاين بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالسلاح، وهو الأول من نوعه في تاريخ الكتلة.

أسلحة فتاكة لكييف بقيمة 450 مليون يورو

يذكر أن دولا أوروبية كانت أعلنت نيتها دعم كييف بالأسلحة، حيث شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي، أن أوروبا ستواصل تقديم الدعم للجيش الأوكراني، معلناً منح أسلحة فتاكة لكييف بقيمة 450 مليون يورو، عبر بولندا التي ستكون مركز نقل المعدات إلى أوكرانيا.

وتابع أن الاتحاد اتخذ إجراءات للتصدي لمعلومات روسية مضللة.

كما أعلن فرض عقوبات على مزيد من رجال الأعمال الروس والسياسيين.

وأشار إلى أن دول التكتل وافقت على منع التعامل مع البنك المركزي الروسي.

شل القدرات العسكرية

يذكر أن بوريل، كان أعلن الاتحاد سيمنع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين، مؤكدا إغلاق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي.

وأشاد بشجاعة القوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي. وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الجيش الأوكراني.

وأعلنت المفوضية الأوروبية ليل السبت/الأحد، تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.