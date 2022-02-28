اليابان تفرض عقوبات على بيلاروسيا.. والمركزي الروسي

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين، أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال كيشيدا بعدما عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "في ضوء تورّط بيلاروسيا الواضح في هذا العدوان، سنفرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو وغيره من الأفراد والمنظمات وإجراءات لضبط الصادرات".

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كما أضاف "من أجل تعزيز جدوى العقوبات المالية المفروضة على روسيا في المجتمع الدولي، قررنا فرض عقوبات لتقييد التعاملات المالية مع بنك روسيا المركزي".

ويوم الجمعة، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان "تستنكر بشدة" العمل الروسي في أوكرانيا.

فيما قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحافي إن اليابان تخطط لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن اليابان ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.