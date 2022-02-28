بسبب حظر الطيران على روسيا.. لافروف يلغي زيارته لجنيف

ألغى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، نظرا إلى "العقوبات ضد روسيا" التي فرضتها دول غربية، وفق ما أعلنت بعثة موسكو في جنيف، الاثنين.

وأفادت البعثة عبر حسابها على "تويتر"، أن لافروف الذي كان من المقرر أن يلقي خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح الثلاثاء، ألغى زيارته نظرا إلى الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات ضد روسيا.

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إلى ذلك، أظهرت خارطة لحركة الطيران خلو أجواء أوكرانيا وبيلاروسيا وأجزاء من روسيا من أي طائرات.

وكان عدد كبير من الدول الأوروبية قرر أمس الأحد، إغلاق المجال الجوي أمام موسكو.

فقد أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا والنمسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والسويد والدنمارك وفنلندا وبريطانيا إغلاق الأجواء أمام رحلات الطيران الروسية.

في المقابل، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو.

كذلك أغلقت روسيا السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

يشار إلى أنه بهذه الإجراءات يواجه الطيران الروسي منطقة حظر طيران كبيرة في أوروبا، مما يضطر الرحلات المتوجهة غرباً إلى القيام بعمليات التفاف كبيرة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.