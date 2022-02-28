تمويل شراء أسلحة لكييف.. اجتماع لوزراء دفاع الأوروبي

بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الخامس، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر، إن وزراء دفاع دول التكتل سيجتمعون عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم الاثنين لتنسيق مساعدتهم لكييف بعد أن قرر الاتحاد للمرة الأولى تمويل شراء أسلحة وإرسالها إلى كييف.

وقال بوريل "سنناقش المزيد من الاحتياجات العاجلة وننسق مساعدتنا بدعم من مركز تبادل المعلومات الذي يديره الطاقم العسكري في الاتحاد الأوروبي".

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جلسة طارئة

فيما يتوقع أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة طارئة الثلاثاء، لبحث حرب أوكرانيا بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وأمس الأحد، أكد بوريل أن الاتحاد يشهد حربا شاملة على حدوده، مشيرا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، "لأول مرة أوروبا ستوفر أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد".

إغلاق الأجواء

كما تابع "سنمنع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين"، مؤكدا إغلاق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي.

وأشاد بوريل بشجاعة القوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي. وتابع "دول الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الجيش الأوكراني".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.