رئيس أوكرانيا يوقع على طلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، أنه وقع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم القوات الروسية، وفق رويترز.

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يشار إلى أنه في وقت سابق الاثنين، حضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده "فوراً" إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

وقال في خطاب عبر الفيديو: "نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فوراً إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد.. هدفنا هو أن نكون معاً في صف جميع الأوروبيين، والأهم هو أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد بأن ذلك منصف وممكن".

عملية عسكرية واسعة النطاق

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة على أمل التفاوض، غير أنها عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات في وقت لاحق.

وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، ازداد بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني بإقليم دونباس، قبيل إطلاقه عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت مدناً أوكرانية عدة ومنها العاصمة كييف.