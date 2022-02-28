رئيس وزراء هولندا: يجب أن نوقف حرب بوتين

دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الاثنين، إلى التضامن الدولي لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال روته في حديثه إلى البرلمان، إن دول العالم "على قلب رجل واحد في رفضها لهذه الحرب وفي دعم الشعب الأوكراني".

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كما أضاف: "يجب أن نوقف الحرب الروسية، حرب الرئيس فلاديمير بوتين مع شركائنا وحلفائنا"، بحسب رويترز.

محادثات بين الجانبين

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، بدء المحادثات بين أوكرانيا وموسكو، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجانب الأوكراني الشيء نفسه، ونشرت الوزارة صوراً للوفدين يجلسان أمام بعضهما على طاولة طويلة.

وفيما قالت أوكرانيا إن هدفها من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، كانت روسيا أكثر حذراً مع رفض الكرملين التعليق على هدف موسكو في المفاوضات.

قوات الردع النووي في تأهب

يشار إلى أنه وسط تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين موسكو والغرب، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، بوضع قوات الردع النووي، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى.

وطلب بوتين من وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن "نظام خاص للخدمة القتالية".

كما قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الدول الغربية لم تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا ضمن البعد الاقتصادي"، في إشارة إلى العقوبات، "ولكن أيضاً كبار مسؤولي الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي سمحوا لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد روسيا".

خطير وغير مقبول

إلى ذلك، أدان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأحد، أمر بوتين ووصفاه بأنه خطير وغير مقبول.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لأحد برامج شبكة "سي.بي.إس" الأحد، إن تصرفات بوتين تعد تصعيداً للصراع وغير مقبولة.

من جهته، اعتبر البيت الأبيض أن طلب بوتين وضع القوات النووية في حال استنفار، أتى من أجل تبرير أي هجوم. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الناتو لم يهدد روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي "يفبرك تهديدات" لوضع "قوة الردع" النووية في حالة تأهب، وتبرير "اعتداءاته".

بدوره، قال حلف شمال الأطلسي، الأحد، إن قرار بوتين سلوك "غير مسؤول" وتصعيد خطير، وفق شبكة "سي أن أن".

انطلقت فجر 24 فبراير

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة على أمل التفاوض، غير أنها عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات في وقت لاحق.

وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، ازداد بعدما اعترف بوتين بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني بإقليم دونباس، قبيل إطلاقه عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت مدناً أوكرانية عدة ومنها العاصمة كييف.