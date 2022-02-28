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روسيا: القصف الأوكراني متواصل على لوغانسك ودونيتسك

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غينادي غاتيلوف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: القصف الأوكراني متواصل على لوغانسك ودونيتسك

دبي - العربية.نت

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اتهم المندوب الروسي في مجلس حقوق الإنسان غينادي غاتيلوف، أوكرانيا بمواصلة القصف على منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا.

وأضاف في كلمة أمام جلسة في جنيف خصصت للحديث حول الحرب في أوكرانيا، أن الغرب صمت على جرائم السلطات الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.

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كذلك، اتهم السلطات الأوكرانية بارتكاب جرائم بحق السكان في إقليم دونباس.

"إبادة"

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أمس، أن كييف وجهت اتهاما لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.

كذلك، رفعت أوكرانيا طلبها السبت، على ما أوضحت المحكمة التي شكلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول وتصدر عنها أحكام ملزمة ومبرمة لكن لا تملك أي وسيلة لتطبيقها.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف

وأوضحت المحكمة أن أوكرانيا قالت إنها تتقدم بالطلب "للتأكيد أن تدخل روسيا الاتحادية حيال أوكرانيا وداخل أراضيها يهدف إلى الحيلولة دون وقوع إبادة مزعومة، لا أساس قانونيا له بتاتا".

كما طلبت كييف من المحكمة التدخل للحيلولة دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه.

"أوكرانيا أولوية"

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى. لكن المحكمة لم تحدد موعدا للنظر في القضية.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الخاصة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.

ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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