زيلينسكي: الساعات الـ24 المقبلة حاسمة

بعدما أكد دبلوماسيون رسميا أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستبدأ اليوم، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن الساعات الـ24 المقبلة حاسمة لبلاده.

وأضاف في اتصال مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن كييف تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب.

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وأعلن زيلينسكي أنه اتفق مع جونسون ورئيس بولندا على خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا.

يوم عصيب

جاء ذلك بينما وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد بأنه كان "عصيبا" على الجيش، قائلة إن القوات الروسية تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا.

وأضافت بتعرض مدينة خاركيف لقصف عنيف، في حين يقاوم أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي العاصمة كييف هجمات كبيرة.

كما أظهرت لقات مصوّرة تضرر بعض الأحياء في العاصمة الأوكرانية جراء القصف الروسي، وذلك بعدما فرض الجيش الروسي سيطرته الكاملة على مدينة قرب أوديسا.

مفاوضات على حدود بيلاروسيا

في حين وافقت كييف على إجراء محادثات مع موسكو، حيث أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الأحد، بأن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي تبدأ الاثنين، عند الحدود مع بيلاروسيا.

وأضافت المعلومات بأن الموافقة الأوكرانية أتت بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلنت كييف قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، ثم عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات.

كما شهدت العلاقة بين البلدين توتراً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، وازدادت بعدما اعترف بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا في إقليم دونباس، قبيل البدء بعملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مدناً أوكرانية عدة ومنها العاصمة كييف.