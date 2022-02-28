فرنسا: نقلنا سفارتنا لغرب أوكرانيا.. وتهديد بوتين بلا معنى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية إلى مدينة لفيف غرب البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعمال السلاح النووي، لا معنى له.

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كما تابع في لقاء تلفزيوني، أن قرار مجلس الأمن الليلة سيتضمن دعوة فورية لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن حظر قناة "روسيا اليوم" التابعة لموسكو سيتم خلال ساعات.

يذكر أن فرنسا هي آخر دولة غربية تنقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية، وقررت ذلك في ضوء تدهور الوضع على الأرض.