لاتفيا تسمح للمتطوعين بالقتال في أوكرانيا

فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الخامس في أوكرانيا، أقر البرلمان في لاتفيا اليوم الاثنين بالإجماع تشريعا يسمح للمتطوعين من البلاد بالقتال في القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أعلن وزير الخارجية إيدغارس رينكيفيتش.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، عن فتح باب التطوع للأجانب من خارج بلاده للمساعدة في محاربة القوات الروسية.

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صواريخ وأسلحة لأوكرانيا

في السياق، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في تغريدة اليوم الاثنين، إن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني في وقت سابق.

أكثر من 100 قتيل

فيما أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية "أعلى بكثير".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح جلسة المجلس "قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، خصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير".

يذكر أن أوكرانيا تشهد من 24 فبراير الحالي، عملية عسكرية روسية أتت بعد أيام على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، ومن ثم دخول قواته تحت ذريعة "حفظ السلام"، وحماية الناطقين باللغة الروسية، بحسب ما أعلنت موسكو.