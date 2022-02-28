موسكو: قوات دونيتسك تتقدم وتحاصر مدينة استراتيجية

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين، أن قوات دونيتسك تقترب من إحكام الطوق على مدينة ماريوبل، وهي ثاني أكبر مدينة تابعة للجمهورية الانفصالية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات لوغانسك بدعم ناري من الجيش الروسي، تواصل هجومها الناجح وتقدمت إلى الأمام مسافة 23 كيلومتراً.

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كذلك، أكد تمكن القوات من السيطرة على المركزين السكنيين نوفايا أستراخان وبوروفينكي، فيما تواصل هجومها وتحاصر مدينة ماريوبل.

وأشار كوناشينكوف إلى أن كل المراكز السكنية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية تواصل حياتها كالمعتاد، وتعمل مرافق البنية التحتية والنقل بشكل طبيعي.

تحرير ماريوبل

وكان المتحدث باسم القوات الشعبية لدونيتسك إدوارد باسورين، قال في وقت سابق اليوم، إنه سيتم حل موضوع تحرير ماريوبل عن طريق المفاوضات، وذلك بهدف تجنب سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جهته، قال بافلو كيريلينكو، رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية، في التلفزيون اليوم، إن معارك دارت حول ماريوبل طوال الليل.

ولم يذكر ما إذا كانت القوات الروسية قد كسبت أو خسرت أي أرض أو يقدم أي أرقام للضحايا.

بؤرة صراع

يشار إلى أن ماريوبل التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 450000 نسمة كانت تحت سيطرة الانفصاليين منذ عام 2014.

لكن في يونيو من نفس العام، تمكن الجيش الأوكراني من السيطرة عليها. وبعد ذلك، أصبحت ضواحي ماريوبل الشرقية واحدة من أكثر بؤر الصراع حدة في شرق أوكرانيا.

يذكر أن الكرملين أعلن أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، الانفصاليتين، طلبا في 24 فبراير الجاري، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة ضد الجيش الأوكراني، وذلك بعد أيام على إعلان الاعتراف بهما.

وفي 24 من الشهر الجاري بدأت القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا لازالت مستمرة إلى اليوم، واتسعت لتشمل مدناً عدة ومنها العاصمة كييف، الأمر الذي لاقى ردود أفعال دولية غاضبة أدت إلى فرض عقوبات لردع موسكو.