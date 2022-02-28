وزير خارجية أوكرانيا: التهديد الروسي بالسلاح النووي جنون

لا تزال تداعيات التصريح الروسي بوضع قوات الردع النووية في حالة تأهب تتفاعل، فبعد أن شجبتها كل من ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، والناتو، أكدت كييف أنها خطوة مجنونة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا في تصريح مصور اليوم الاثنين إن التهديد بالسلاح النووي من قبل موسكو بمثابة جنون.

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تلويح نووي

كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يريد أن تكون جارته الأوكرانية دولة مستقلة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق اليوم الاثنين أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

خطيرة جدا

وكانت الخارجية الألمانية أكدت بدورها أن مثل تلك الخطوات أو التصريحات حول النووي خطيرة جدا.

بدوره نبه الجلس الاوروبي من تلك "الاستفزازات" معتبرا أنها أشبه بإرهاب جيوسياسي، بهدف بث الرعب والهلع في أوروبا.

في حين اعتبر وزير الدفاع البريطاني تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة استعراضات، مقللا من أهميتها الفعلية على الأرض.

أما بوتين فكان له رأي آخر، إذ اعبر في تصريحات يوم الأحد أن هذا الأمر الذي أعطاه لوزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووية في حالة تأهب ردا على التصريحات والمواقف والتحركات الأوروبية العدائية تجاه بلاده.

يذكر أن هذا التلويح النووي يأتي في ذروة التوتر بين موسكو والغرب على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة على إعلان بوتين الاستقلال بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق الأوكراني، والدفع بقواتها إليها. ومن ثم إطلاقه عملية عسكرية لا تزال منذ 24 فبراير مستمرة حتى اليوم. ما استدعى اصطفافا دوليا ضد موسكو وانتقادات واسعة، وفرض عقوبات قاسية وموجعة عليها، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.