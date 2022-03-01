.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تطمئن أوكرانيا: سندعم بالعقوبات والسلاح

  • الخط
سويفت ، روسيا ، عقوبات
عقوبات على روسيا
روسيا و أوكرانيا

أميركا تطمئن أوكرانيا: سندعم بالعقوبات والسلاح

مزيد من العقوبات على روسيا ومزيد من الأسلحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما فرضت واشنطن عقوبات واسعة النطاق على روسيا بالتعاون مع حلفاء آخرين من الغرب، شدد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، يوم الثلاثاء، على أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد تقديم دعم لأوكرانيا.

مرة أخرى.. قوات شيشانية تنطلق نحو العاصمة الأوكرانية سوشيال ميديا روسيا و أوكرانيا مرة أخرى.. قوات شيشانية تنطلق نحو العاصمة الأوكرانية

وكشف كوليبا على تويتر أنه وخلال المكالمة، أكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، موضحاً أنه أوضح للوزير الأميركي أهمية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم مزيد من الأسلحة.

عقوبات واسعة

وأتت هذه التطورات بعدما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات واسعة النطاق على روسيا من أجل تقليص قدرتها على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على غزو أوكرانيا.

كما سحبت أميركا من مخزوناتها لتقديم أسلحة لأوكرانيا في خريف 2021 وكذلك في ديسمبر كانون الأول، وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة قرارا بمنح أوكرانيا أسلحة بقيمة 350 مليون دولار من المخزونات الأميركية.

إلا أن واشنطن رفضت طلبا من أوكرانيا بفرض منطقة حظر طيران فوق أراضيها لحمايتها من الهجمات الجوية الروسية، وهي خطوة قد تضع القوات الغربية في صراع مباشر مع روسيا.

تلويح روسي بالنووي

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 106 ملايين دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا بينها 44 مليونا لقطاع المياه.

فيما وصلت ذروة التوتر بين موسكو والغرب على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة على إعلان بوتين الاستقلال بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق الأوكراني، والدفع بقواتها إليها.

ومن ثم إطلاقه عملية عسكرية لا تزال منذ 24 فبراير مستمرة حتى اليوم. ما استدعى اصطفافا دوليا ضد موسكو وانتقادات واسعة، وفرض عقوبات قاسية وموجعة عليها، لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تقلب العلاقات المتينة بين روسيا والصين موازين الاقتصاد العالمي؟ هل تقلب العلاقات المتينة بين روسيا والصين موازين الاقتصاد العالمي؟
اكتشف المزيد