الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا دعمته بيلاروسيا

اتهم أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، بيلاروسيا بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلا إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا دعمته بيلاروسيا".

وفي السياق، أكد مسؤول أوكراني: قوات من بيلاروسيا تدخل مدينة "شيرنهيف" شمال كييف.

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وفي تصريحات له مع الرئيس البولندي اندريي دودا في قاعدة عسكرية، ثمن أمين عام الناتو الدور القيادي لبولندا في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن رأس الحربة في قوات الناتو تتواجد في بولندا. وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الجميع.

وأوضح أن مقاتلات أميركية تحلق باستمرار في أجواء دول الحلف. وتابع قائلا "لا نسعى للصراع مع روسيا وعليها وقف حربها في أوكرانيا فورا".

كما اتهم ستولتنبرغ خلال المؤتمر الصحافي في بولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "دمّر السلام" في أوروبا. وأوضح ستولتنبرغ أن "الرئيس بوتين حطم السلام في أوروبا والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا".

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني رفض مجددا دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن هذا القرار يخاطر بتوسيع رقعة الحرب عبر وضع التحالف في صراع مباشر مع القوات الروسية.

وأوضح دومينيك راب في مقابلة مع الإعلام المحلي، الثلاثاء، أن بريطانيا ستلجأ بدلا من ذلك إلى ممارسة الضغوط- بالشراكة مع دول أخرى- على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغيير مساره، من خلال تشديد العقوبات والتحقيق في جرائم الحرب خلال الصراع.