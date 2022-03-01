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بريطانيا ترفض دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

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حظر أجواء أوكرانيا - خاص العربية نت
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا ترفض دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

بريطانيا: روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني، ما أجبرها على التحول لعمليات ليلية لتقليص خسائرها

لندن - أسوشييتد برس

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رفض نائب رئيس الوزراء البريطاني مجددا دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن هذا القرار يخاطر بتوسيع رقعة الحرب عبر وضع التحالف في صراع مباشر مع القوات الروسية.
وأوضح دومينيك راب في مقابلة مع الإعلام المحلي، الثلاثاء، إن بريطانيا ستلجأ بدلا من ذلك إلى ممارسة الضغوط- بالشراكة مع دول أخرى- على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغيير مساره، من خلال تشديد العقوبات والتحقيق في جرائم الحرب خلال الصراع.

وقال راب "لن نفرض (منطقة حظر طيران) لأن ذلك سيضعنا في موقف سيتعين علينا فيه- حين فرضه- إسقاط الطائرات الروسية".

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جاءت تصريحاته بعد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الناتو فرض منطقة حظر طيران كاملة على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء إن روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني، ما أجبرها على التحول إلى عمليات ليلية لتقليص خسائرها.

وذكرت الوزارة إن القوات الروسية "أحرزت تقدما طفيفا" في حملتها باتجاه العاصمة كييف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب صعوبات لوجستية على الأرجح.

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