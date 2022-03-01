مترجم يبكي متأثراً بكلمة زيلينسكي عن مقتل الأطفال على الهواء

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مترجم شبكة CNN يبكي خلال ترجمته خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي، وذلك عندما تحدث عن وقوع ضحايا من الأطفال بفعل القصف الروسي.

وثمّن الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، جهود أوروبا للدفاع عن أوكرانيا، مشيراً بالقول: "أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن بلادنا.. وسننتصر في معركتنا ضد روسيا".

مترجم CNN يبكي وهو يترجم خطاب زيلينسكي أمام الاتحاد الأوروبي بعد أن ذكر مقتل أطفال في الضربات الروسية. pic.twitter.com/mcNrXTR9cy — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 1, 2022

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جاء ذلك في كلمة وجهها زيلينسكي للبرلمان الأوروبي في بروكسل، من خلال الاتصال المرئي، خلال الجلسة التي خصصت لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا.

لن نستسلم

رئيس أوكرانيا قال إن "الهجوم الروسي لن يحرمنا من حريتنا ووجودنا.. ولن نستسلم".

وأضاف بالقول: "سنواصل المقاومة للبقاء مع أوروبا.. نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي".

وبينما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها السادس، الثلاثاء، وصف الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم القصف الروسي على خاركيف بأنه بمثابة "جريمة حرب"، مشدداً على أن الدفاع عن كييف "أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده.

جريمة حرب

وقال في بيان في مقطع فيديو: "إن القصف على خاركيف هو جريمة حرب. إنه إرهاب دولة من جانب روسيا"، مضيفًا أن "حماية العاصمة اليوم هي الأولوية القصوى للدولة".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني لحظر موسكو في جميع موانئ ومطارات العالم، ونصح روسيا بـ"عدم إضاعة وقتها" في بلاده.

كما أكد أن القصف الذي تشنّه قواتها على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة.

وقال في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك"، الثلاثاء، إنّ الجولة الأولى من المحادثات الروسية-الأوكرانية جرت الاثنين على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت بلاده، معتقداً أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط على كييف.