كشف خدعة عسكرية روسية ماكرة كادت تكلف أوكرانيا الحرب

كشف الجيش الأوكراني حيلة روسية ماكرة كادت تكلفهم الحرب وخسارة أكبر المدن، حيث قام الجيش الروسي بتطبيقها في عملياته العسكرية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ الخميس.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على "فيسبوك": "يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له".

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وأضاف: "لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف".

بدعوى الاستسلام

وتابع المسؤول العسكري الأوكراني: "هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام، وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار".

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. https://t.co/pIg8xD5zQK pic.twitter.com/Wh8Mtdm49E — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2022

واختتم زالوجني: "تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني".

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في "تويتر"، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.

تجدد الغارات الجوية الروسية

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السادس، فيما تجددت الغارات الجوية الروسية على مدن كييف وخاركيف وخيرسون، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث" في العاصمة الأوكرانية، كما أشار إلى أن محاولة إنزال جوي روسية جرت صباح اليوم شمال كييف.

كما أشارت آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.

وفيما أظهرت المقاطع القادمة من أوكرانيا قصفاً براجمات الصوارخ في محيط كييف، وصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وتزامناً، أعلن حاكم إقليمي على "فيسبوك" مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا في قصف روسي لبلدة أوختيركا.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية، إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما شمل المناطق السكنية ومبنى الإدارة.

وفيما أعلنت أوكرانيا مقتل عشرات المدنيين، أعلن الانفصاليون في دونيتسك تعرض الإقليم لقصف أوكراني استهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في منطقة دونباس. وأفادت وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية بقصف روسي على عيادة للنساء في كييف. كما أكد الجيش الأوكراني أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع "إسكندر".