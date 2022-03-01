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مقتل طالب هندي بالقصف بأوكرانيا وآلاف الهنود محاصرون

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القصف الروسي على أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

مقتل طالب هندي بالقصف بأوكرانيا وآلاف الهنود محاصرون

اليونان أعلنت السبت، أن اثنين من رعاياها قُتلا وأصيب 6 آخرون في قصف روسي في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية في نيودلهي إن طالبا هنديا لقي حتفه، اليوم الثلاثاء، في القصف بمدينة خاركييف في شرق أوكرانيا وجددت المطالبة بإقامة ممر آمن لإجلاء الآلاف من رعاياها المحاصرين في مناطق العمليات الحربية.

وقال مسؤول أوكراني إن القوات الروسية تحاصر خاركييف ومدناً أوكرانية كبيرة أخرى وتقصفها بقذائف المدفعية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجتشي، إن الوزارة استدعت سفيري روسيا وأوكرانيا "لتجديد مطالبتنا بتوفير ممر آمن على وجه السرعة للرعايا الهنود الذين ما زالوا في خاركيف ومدن في مناطق العمليات الأخرى".

وقال المتحدث على تويتر إن الوزارة على اتصال بأسرة الطالب القتيل الذي لم يذكر اسمه.

وكانت اليونان أعلنت، السبت، أن اثنين من الرعايا اليونانيين قُتلا وأصيب ستة آخرون في قصف روسي بالقرب من مدينة ماريوبول في أوكرانيا، مضيفةً أنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن القصف وقع خارج قرية سارتانا، وإن أحد المصابين طفل.

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