لافروف: أوكرانيا ما زال لديها تكنولوجيا نووية سوفيتية ولابد من مواجهتها
قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة، وباتت القاعة شبه فارغة.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من أن "أوكرانيا لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية".
وقال لافروف، خلال كلمة أمام مؤتمر نزع الأسلحة، إن "أوكرانيا ما زال لديها تكنولوجيا نووية سوفيتية ولا بد من مواجهة هذا الخطر".
وأفاد وزير الخارجية الروسي أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية بلادنا من تهديد الغرب".
#لافروف: #روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب على أساس القانون الدولي— العربية (@AlArabiya) March 1, 2022
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وشدد على أن موسكو "ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها"، وتحدث عن وقوع "استفزازات" كثيرة من جانب كييف.
واتهم الغرب بأنه يعمل على "عسكرة الفضاء" بما يهدد الاستقرار والسلام العالمي.
وطالب لافروف، أميركا بإعادة أسلحتها النووية من بقاع عالمية إلى داخل الأراضي الأميركية.
وقاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة، وباتت القاعة شبه فارغة.
وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.
وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا أنه ألغى مجيئه، الاثنين، بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.
وقال لافروف إن "روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب على أساس القانون الدولي، ومستعدة للعمل مع أميركا حول الاستقرار الاستراتيجي".
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